بالفيديو والصور.. “أبو بكر” ينقذ الكاميرون من الخسارة أمام صربيا في مباراة مثيرة

أنقذ محترف نادي النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر منتخب بلاده من الخسارة ضد صربيا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
وسجل جان شارل كاستيليتو الهدف الأول لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 30 من الشوط الأول للمباراة.
وأحرز سترانجا بافلوفيتش هدف التعادل برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.
وأضاف سيرجي ميلينكوفيتش الهدف الثاني لمنتخب صربيا بتسديدة قوية سكنت شباك الكاميرون قبل نهاية الشوط الأول.
وعزز أليكساندر ميتروفيتش تقدم منتخب صربيا في الدقيقة 54 من عمر المباراة ليصعب مهمة الكاميرون.
ونجح البديل فينسينت أبو بكر المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي صربيا من تقليص الفارق بعدما تمكن من ترويض الكرة بشكل رائع وسددها ساقطة من أعلى جسد الحارس إلى داخل المرمى في الدقيقة 66.
وعدل الكاميرون النتيجة بعد انطلاقة رائعة من فينسينت أبو بكر خلف مدافعي صربيا بالكرة أنهاها بتمريرة عرضية أرضية تجاه زميله شوبو موتنج الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك الخالية في الدقيقة 67.
وبهذه النتيجة حصلت الكاميرون وصربيا على النقطة الأولى خلف البرازيل وسويسرا برصيد 3 نقاط.
ويلعب منتخب البرازيل ضد سويسرا بعد قليل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
وفق “أخبار 24”.