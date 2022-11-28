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جديد المحليات > “الصحة”: 169 قرار إدانة في قضايا وفاة نتيجة أخطاء طبية
28/11/2022   6:32 م

“الصحة”: 169 قرار إدانة في قضايا وفاة نتيجة أخطاء طبية

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أصدرت الهيئات الصحية الشرعية قرارات في 517 قضية وفاة ناتجة عن الأخطاء الطبية خلال عام 2021، من بينها 169 قضية صدرت فيها قرارات إدانة، في مقابل 348 قضية صدرت فيها قرارات عدم إدانة.

 وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة القرارات بواقع 98 قرارا (37 إدانة، 61 عدم إدانة)، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ 75 قرارا (27 إدانة، 48 عدم إدانة) تلتها منطقة الرياض بـ 61 قرارا (21 إدانة، و40 عدم إدانة).
  وسجلت منطقة عسير 49 قرارا (9 إدانة، 40 عدم إدانة)، ثم القصيم 41 قرارا (13 إدانة، 28 عدم إدانة)، والمدينة المنورة 38 قرارا (5 إدانة، 33 عدم إدانة)، وجاءت الباحة كأقل المناطق في عدد قضايا الأخطاء الطبية بواقع 15 قضية (2 إدانة، 13 عدم إدانة). وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: 169 قرار إدانة في قضايا وفاة نتيجة أخطاء طبية

جديد المحليات
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