ملاكم مكسيكي غاضب من “ميسي” بسبب قميص المنتخب

أعرب الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز عن غضبه من قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي اليوم الاثنين بعد شعوره بالإساءة بسبب فيديو ظهر فيه المهاجم الأرجنتيني بينما يزيح بقدمه جانبا قميص المنتخب المكسيكي في غرفة الملابس بعد الفوز في كأس العالم في قطر على المنتخب المكسيكي مطلع الأسبوع الحالي.
وكتب ألفاريز اليوم الاثنين عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الذي يتابعه 2.2 مليون شخص “هل رأيتم ميسي وهو ينظف الأرض بقميصنا وعلمنا؟”.
وأضاف ألفاريز في تغريدة أخرى مصحوبة بوجه غاضب ولهب “عليه (ميسي) أن يدعو الله إلا أمسك به”.
ولم يرد المنتخب الأرجنتيني على الفور على طلب للتعليق على ما صدر عن ألفاريز.
وهز ميسي (35 عاما) الذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة الشباك في فوز الأرجنتين 2-صفر على المكسيك السبت الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات بعد هزيمة الأرجنتين غير المتوقعة في الجولة الأولى أمام السعودية. وفق “أخبار 24”.
وتحتاج المكسيك للفوز على السعودية في مباراتها الثالثة والأخيرة في المجموعة الثالثة الأربعاء المقبل لضمان الحصول على فرصة للصعود لدور 16.
وتحتاج الأرجنتين للفوز على بولندا لضمان الظهور في مراحل خروج المغلوب في قطر وربما يكون التعادل كافيا إذا انتهت مباراة المكسيك والسعودية بالتعادل.