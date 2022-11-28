وزير “النقل”: مطار الملك سلمان الدولي يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي بين القارات الثلاث

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، اليوم (الإثنين)، أن مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رابط للقارات الثلاث.
وأوضح الجاسر أن ذلك من شأنه دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن المطار سيسهم في تمكين الاستراتيجيات الوطنية الرائدة للقطاعات الأخرى، مثل التجارة والصناعة والسياحة.
وأشار إلى أن مطار الملك سلمان الدولي بالرياض سيكون مركزاً اقتصادياً متطوراً ومعْلَماً حضارياً بارزاً، كما سيكون نموذجا للنقل المتكامل، بحيث يسهم في تنمية صناعة الخدمات اللوجستية وتعزيز اقتصاديات الطيران وفق أهداف استراتيجية الطيران المدني، والتي تستهدف زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ونقل 330 مليون مسافر ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي لتصل طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 4.5 مليون طن. وفق “أخبار 24”.
ونوه وزير النقل والخدمات اللوجستية بالدور الوطني الكبير لصندوق الاستثمارات العامة وإسهاماته في إنجاز المشاريع الكبرى في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.