“الراجحي”: قيمة المشروعات الحكومية المسندة للقطاع غير الربحي بلغت 1.6 مليار ريال

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إن قيمة المشروعات الحكومية المسندة للقطاع غير الربحي بلغت 1.6 مليار ريال، كما بلغت نسبة الحوكمة 80%.
وأكد “الراجحي” خلال لقائه، اليوم (الإثنين)، بعدد من قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة نجران أن القيادة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع غير الربحي، مشيرا إلى أن هناك إستراتيجية للقطاع جار العمل عليها حالياً.
واستمع خلال حوار مفتوح مع قيادات القطاع غير الربحي بالمنطقة إلى مقترحاتهم التطويرية، وأجاب عن استفساراتهم، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين.
وفق “أخبار 24”.