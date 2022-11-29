أمر ملكي بتعيين 84 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بتعيين 84 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وأكد النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أن هذا الأمر الملكي يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
ورفع الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.وفق “أخبار 24”.