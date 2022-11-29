نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “النيابة” توضح أشكال الاتجار بالبشر وعقوبة ارتكابه
29/11/2022   10:51 م

“النيابة” توضح أشكال الاتجار بالبشر وعقوبة ارتكابه

+ = -
573

عرَّفت النيابة العامة بأشكال الاتجار بالبشر ووسائله، والعقوبات الموقعة في حال تم ارتكاب أحد أشكاله.

وأوضحت أنه يُحظر الاتجار بالأشخاص بأي شكل، سواء باستخدامهم أو إلحاقهم أو إيوائهم أو نقلهم؛ من أجل إساءة الاستغلال، مشيرة إلى أن هذه الجرائم موجبة للتوقيف، وتستوجب عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً.

وأشارت النيابة إلى التعريفات النظامية لبعض المصطلحات، مثل الجماعة الإجرامية المنظمة، والتي يقصد بها أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول على منفعة مادية.  وفق “أخبار 24”.

“النيابة” توضح أشكال الاتجار بالبشر وعقوبة ارتكابه

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885238840.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.