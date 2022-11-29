“التنمية السياحي” يطلق برامج لدعم 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة

أعلن صندوق التنمية السياحي، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق برامج لدعم 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة؛ وذلك في إطار دعمه للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.
ويقدم الصندوق، بموجب هذه البرامج، دعماً مالياً وغير مالي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ وذلك من خلال برنامج “عون السياحة”، الذي يتكون من 3برامج فرعية، تشمل “تفعيل التجارب”، و”الابتكار”، و”الضيافة”.
وتغطي هذه البرامج مختلف الاحتياجات المالية لهذه الشريحة من المنشآت، سواء لإطلاق المشاريع التجارية الجديدة أو لغرض توسيع الأعمال؛ وذلك على مستوى سلاسل القيمة في القطاع السياحي. وفق “أخبار 24”.
ويوفر الصندوق دعماً غير مالي، يتمثل في تعزيز المنظومة الشاملة لقطاع السياحة، من خلال مركز نمو السياحة الذي يستهدف تحفيز الابتكار ورعاية المواهب، وتزويد رواد الأعمال بالأدوات المناسبة لبناء مجتمع سياحي قوي.
كما يقدم المركز خدمات غير مالية عبر مجموعة من البرامج والخدمات والفعاليات لتعزيز قدرات المنشآت الناشئة من خلال توفير الفرص وتسهيل وصول أصحاب تلك المشاريع إلى السوق مباشرة.