رئيس “نيوم”: نسعى لبناء طاقة متجددة من الشمس والرياح وبناء مدينة صديقة للبيئة

قال الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم” نظمي النصر، إن المشروع يسعى لبناء طاقة متجددة من خلال “الرياح والشمس” بما يحقق هدف “نيوم” بأن تكون مدينة سياحية صديقة للبيئة.
وأضاف خلال مخاطبته اليوم القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، بالرياض، أن المشروع يضم مدينة “أوكساچون” وهي مدينة ستكون أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، وميناء مؤتمتا وسلسلة إمداد متكاملة، وسيتم فيها تحفيز الصناعات التحويلية المتقدمة.
وأبان أن المشروع به 15 جزيرة تعد من أجمل الوجهات السياحية بالمملكة، لافتاً إلى أن خطة المشروع تتضمن أن تكون المدن خضراء ومفتوحة تعيش فيها أيضاً الحيوانات.
فيديو | الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي النصر:
نسعى لبناء طاقة استيعابية من خلال “الرياح والشمس” لتكون “نيوم” مدينة سياحية رائعة #TravelForABetterFuture#القمة_العالمية_للسياحة#الإخبارية pic.twitter.com/XOvXs2Ni4Q
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 30, 2022
فيديو | الرئيس التنفيذي لنيوم: لدينا 15 جزيرة ونطمح إلى أن تكون المدن خضراء ومفتوحة تعيش فيها الحيوانات #TravelForABetterFuture#القمة_العالمية_للسياحة#الإخبارية pic.twitter.com/OWNv6mZUn7
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 30, 2022
وفق “أخبار 24”.