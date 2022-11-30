نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > رئيس “نيوم”: نسعى لبناء طاقة متجددة من الشمس والرياح وبناء مدينة صديقة للبيئة
30/11/2022   2:32 م

رئيس “نيوم”: نسعى لبناء طاقة متجددة من الشمس والرياح وبناء مدينة صديقة للبيئة

+ = -
586

قال الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم” نظمي النصر، إن المشروع يسعى لبناء طاقة متجددة من خلال “الرياح والشمس” بما يحقق هدف “نيوم” بأن تكون مدينة سياحية صديقة للبيئة.

وأضاف خلال مخاطبته اليوم القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، بالرياض، أن المشروع يضم مدينة “أوكساچون” وهي مدينة ستكون أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، وميناء مؤتمتا وسلسلة إمداد متكاملة، وسيتم فيها تحفيز الصناعات التحويلية المتقدمة.

وأبان أن المشروع به 15 جزيرة تعد من أجمل الوجهات السياحية بالمملكة، لافتاً إلى أن خطة المشروع تتضمن أن تكون المدن خضراء ومفتوحة تعيش فيها أيضاً الحيوانات.

وفق “أخبار 24”.

رئيس “نيوم”: نسعى لبناء طاقة متجددة من الشمس والرياح وبناء مدينة صديقة للبيئة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885239017.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.