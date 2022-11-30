“أرامكو” تعلن نجاحها في إكمال 3 صفقات والاستحواذ على حصص ملكية في شركات ببولندا

أعلنت شركة “أرامكو”، نجاحها في إغلاق 3 صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية “بي كي إن أورلن”، وذلك من خلال شركة أرامكو لما وراء البحار “بي. في”، ومقرها هولندا.
وقالت الشركة، إنه كجزء من الصفقة التي أعلنت للمرة الأولى في يناير 2022، فإنها استحوذت على حصص ملكية بنسبة 30% في مصفاة بسعة 210 آلاف برميل في اليوم في جدانسك، و100% في شركة تسويق ومبيعات منتجات الوقود، و50% في شركة تسويق وتعبئة وقود الطائرات لمشروع مشترك مع شركة (بي. بي أوروبا إس إي) التي تعمل في 7 مطارات ببولندا.
وأبانت أن هذه الاتفاقية تمثّل علامة فارقة كبيرة في استراتيجية أرامكو طويلة الأجل بهدف تطوير قدراتها المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، وتعمل على محاولة توسيع محفظة منتجاتها عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها.
وأوضحت أن هذه الصفقات تهدف لأن تكون أساسًا صلبًا لمزيد من تطوير الأعمال، وتعمل على إكمال استراتيجية أرامكو السعودية لتعزيز قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية إلى ما يصل لنحو 4 ملايين برميل يوميًا.
وأبان النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني أن هذه الاستثمارات تعد جزءًا من جهود تعزيز وجود أرامكو في سوق أوروبية رئيسية، وتوفير فرصة مميّزة لتطوير مسارات جديدة فيما يتعلق بتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وذلك لتوسيع نطاق أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على المستوى العالمي ودعم تنويع الاستثمارات.
وأضاف أن الشركة تتطلع لمواصلة تطوير محفظة منتجاتها من خلال استراتيجيتها للتحوّل المستمر في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة “بي كي إن أورلن”، دانييل أوباجتيك أن هذه الصفقات تتسم بأهمية استراتيجية في زيادة إمدادات الطاقة، ليس فقط في بولندا وإنما في المنطقة بأكملها.
وأشار إلى أن الشركة عملت على تأسيس أكبر شركة في وسط أوروبا بمحفظة أصول متنوعة من شأنها تعزيز الأعمال الحالية بشكل فعال وتطوير أخرى جديدة، وهذا يخلق فرص نمو جديدة تسمح لنا بمواصلة التوسع في المنتجات المتوقعة وذات هوامش الأرباح المرتفعة. وفق “أخبار 24”.
وأبرمت أرامكو و(بي كي إن أورلن) اتفاقية لبيع النفط الخام تورّد أرامكو بموجبها نحو 45% من طلب (بي كي إن أورلن) للنفط الخام.
وإضافة إلى هذه الاستثمارات، وقّعت أرامكو ، و(سابك)، و(بي كي إن أورلن) اتفاقية تطوير مشترك لتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لمشروع البتروكيميائيات المحتمل في مدينة جدانسك البولندية.