جماهير المنتخب السعودي تنظم مسيرة لدعم الأخضر قبل مواجهة الحسم أمام المكسيك

نظم مجلس جمهور المنتخب السعودي، مسيرة لمشجعي الأخضر، في بطولة كأس العالم 2022، باسم ” لابسين الأبيض وأرواحنا خضراء” وذلك في بوليفارد لوسيل بمدينة الدوحة.
وارتدى المشجعون القميص الرياضي الأبيض للمنتخب السعودي، الذي سيواجه به منتخب المكسيك اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وشهدت المسيرة إنشاد الأهازيج التشجيعية والحماسية للمنتخب، وهو ما يعكس الحماس والشغف الكبيرين للجماهير ومساندتها القوية للمنتخب في مهمته أمام المنتخب المكسيكي في الجولة الثالثة.
وسبق هذه المسيرة مسيرتان للجماهير، الأولى حملت اسم “فوق هام السحب” في ملعب لوسيل، دعما للأخضر أمام منتخب الأرجنتين، التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.
فيما انطلقت المسيرة الثانية “فخرنا الأخضر” في ملعب المدينة التعليمية، الذي واجه فيه المنتخب نظيره البولندي وانتهت بخسارته 0-2.
وتتجه أنظار عشاق كرة القدم داخل المملكة وحول العالم، صوب ملعب لوسيل، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين المنتخب الوطني لسعودي، ونظيره المكسيكي، عند الساعة العاشرة مساء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي الأرجنتين وبولندا اللذين يلتقيان في التوقيت ذاته. وفق “أخبار 24”.