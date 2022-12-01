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جديد المحليات > مطار الملك خالد: انتقال مشغلي الطيران للرحلات الدولية من صالة 2 إلى الصالتين 3 و4
01/12/2022   10:03 م

مطار الملك خالد: انتقال مشغلي الطيران للرحلات الدولية من صالة 2 إلى الصالتين 3 و4

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أعلن مطار الملك خالد الدولي، اليوم (الخميس)، عن انتقال مشغلي خطوط الطيران للرحلات الدولية من الصالة 2 إلى الصالتين 3 و4 حسب عدة مراحل.

وأوضح مطار الملك خالد الدولي، أنه ابتداءً من 4 ديسمبر الساعة الواحدة ظهراً سيتم نقل رحلات الخطوط السعودية التالية: (أبو ظبي – البحرين – بيروت – عمان – الكويت)، إلى صالة 4، ومن يوم 5 ديسمبر ستنقل رحلات (دبي – القاهرة – شرم الشيخ – برج العرب) إلى الصالة 4، كما سيتم نقل جميع الرحلات الدولية يوم 6 ديسمبر إلى الصالة 4.

وأشار إلى انتقال رحلات أديل إلى صالة 3 في 7 ديسمبر، ورحلات طيران ناس إلى الصالة 3 في 8 ديسمبر، ورحلات تحالف سكاي تيم إلى الصالة 3 في 8 ديسمبر.

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وفق “أخبار 24”.

مطار الملك خالد: انتقال مشغلي الطيران للرحلات الدولية من صالة 2 إلى الصالتين 3 و4

جديد المحليات
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