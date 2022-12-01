“كاكست” و”فايزر” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير اللقاحات والعلاجات الجينية

وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، وشركة فايزر السعودية مذكرة تفاهم لتطوير اللقاحات والعلاجات الجينية بهدف مكافحة الأمراض الوراثية.
ويهدف التعاون إلى تحقيق تطلعات الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار من خلال تطوير اللقاحات والعلاجات الجينية، والدعم الاستشاري لبرنامج الجينوم السعودي في مرحلته الثانية، وتقصي الشراكات العلمية والبحثية في الأسواق المحلية والعالمية.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون البحثي في مجال الأمراض الوراثية، وأبحاث الشيخوخة والالتهابات والأمراض المناعية، والسرطانات والأمراض المزمنة، واستضافة مصانع شركة فايزر لباحثي المدينة وتبادل المعرفة العلمية. وفق “أخبار 24”.
وشهد توقيعَ المذكرة رئيسُ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ورئيس فايزر للأسواق الناشئة نيك لاجونويتش.