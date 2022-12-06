بسبب تخفيف الإجراءات الاحترازية… 21% زيادة بعدد مراجعي المرافق الصحية

سجلت وزارة الصحة زيادة في عدد المراجعين لمرافق الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى لعام 2021م، مقارنة بعام 2020م بنسبة تقدر بـنحو 20.8%.
وارتفع عدد المراجعين لمرافق الوزارة من 51.2 مليون في عام 2020 إلى 61.9 مليون خلال العام الماضي، وذلك طبقا لبيانات رسمية صادرة من وزارة الصحة، بينما زار المرافق الصحية في الجهات الحكومية الأخرى أكثر من 21.5 مليون مراجع في عام 2021 مقابل 17.8 مليون مراجع في 2020.
وبلغ عدد المراجعين في المرافق الصحية التابعة للقطاع الخاص 63.1 مليون مراجع في عام 2021 مقابل 48.1 مليون مراجع في عام 2020، فيما أرجعت الوزارة سبب هذه الزيادة إلى تقليل الإجراءات الاحترازية تجاه جائحة كورونا.
وفق “أخبار 24”.