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جديد المحليات > هيئة المنافسة: “نون” تطلب الاستحواذ على “نمشي”
06/12/2022   3:55 م

هيئة المنافسة: “نون” تطلب الاستحواذ على “نمشي”

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم (الثلاثاء)، تقدم شركتي “نون إيه دي هولدينجز ليمتد”، و”نمشي هولدينج ليمتد” بطلب للتركز الاقتصادي.

وأوضحت الهيئة أن الصفقة تتمثل في طلب شركة “نون” جميع حصص شركة “نمشي”، وذلك بناء على نظام المنافسة الصادر بمرسوم ملكي.

ودعت الهيئة العامة للمنافسة المستهلكين والمنشآت لمشاركة مرئياتهم حول هذا التركز على الرابط، في مدة لا تتجاوز 15 يوما اعتباراً من اليوم (الثلاثاء).

يذكر أن شركة إعمار العقارية أعلنت في أغسطس الماضي عن بيع مشروعها للتجارة الإلكترونية في الأزياء “شركة نمشي” إلى شركة التجارة الإلكترونية “نون”؛ التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة والملياردير الإماراتي محمد العبار، بإجمالي 335.2 مليون دولار كمقابل نقدي.  وفق “أخبار 24”.

هيئة المنافسة: “نون” تطلب الاستحواذ على “نمشي”

جديد المحليات
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