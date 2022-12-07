محافظ الأحساء يرعى لقاء “ القيادات الوقفية ” الأول بالمحافظة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، صباح يوم امس ” الثلاثاء ” لقاء “ القيادات الوقفية ” والذي نظمته الهيئة العامة للأوقاف في محافظة الأحساء، بحضور سعادة محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي ، وعدد من قيادات القطاع الوقفي بالمحافظة.
وأشاد سموّه بالأهداف التنموية التي تعمل الهيئة العامة للأوقاف على تحقيقها من خلال دعم الصناديق الوقفية ومساندتها لتحقيق الأهداف المرجوة، سعياً للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030م.
وبدأ اللقاء بكلمة محافظ الهيئة العامة للأوقاف، رحب خلالها بسمو محافظ الأحساء وبقيادات القطاع الوقفي في المحافظة، مؤكدًا على أهمية اللقاء في بحث ومناقشة واقع القطاع الوقفي وتكامل الجهود مع كافة القطاعات من أجل تنمية القطاع وازدهاره.
وأوضح سعادة محافظ الهيئة أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التواصل بين الهيئة العامة للأوقاف والقطاع الوقفي بكامل مؤسساته وقياداته، وتمكينهم من خلال دمج الكيانات الوقفية والجهات ذات العلاقة في الأوقاف وتذليل كافة الصعوبات، مشيرًا إلى أهمية اللقاء بالتعريف باستراتيجية الهيئة و برامجها وأنشطتها.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين وفق أفضل الممارسات واستقطاب المزيد من الكيانات والمؤسسات الوقفية من خلال فتح قنوات للتواصل، وسن اللوائح والأنظمة من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة ف القطاع الغير ربحي
وفق “أخبار 24”.