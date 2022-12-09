ضمن فعاليات معرض الكتاب.. “الأدب والنشر” تُنظم أول مؤتمر للنشر الرقمي غداً

تُنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة غداً، أول مؤتمر للنشر الرقمي في المملكة، بمركز “سوبر دوم” في جدة، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2022.
ويتناول المؤتمر، 7 ندوات حوارية، وورشتي عمل، وجلستي حديث عن الكتاب، بمشاركة متحدثين وخبراء سعوديين ودوليين، عن قضايا النشر الرقمي، والمبادرات النوعية والمبتكرة، وأفضل الممارسات في التسويق والتوزيع وحقوق الملكية الفكرية للكتب في سوق النشر الرقمي، ورقمنة كتب الأطفال، وتبادل الخبرات والأفكار.
ويناقش المشاركون، خلال الجلسات التي ستقام ليومٍ واحد موضوعات متنوعة، أبرزها خلق الفرص ومواجهة تحديات التعلم من خلال النشر الرقمي، واستعراض أبرز التقنيات الجديدة في القراءة الإلكترونية، بالإضافة إلى جلسةٍ بعنوان “كيف يغير المساعد الشخصي الذكي طريقة قراءتنا؟”. وفق “أخبار 24”.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على منصات تسويق المحتوى الرقمي، وفرص النشر الذاتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتناول ورش العمل عملية الإنتاج الصوتي للكتب، وسبل تعزيز العلاقة بين المؤلفين وبائعي الكتب بالتجزئة.