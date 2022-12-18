 تدشين 44 مشروعاً مدرسياً جديداً للبنين والبنات في الرياض

دشن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، اليوم (الأحد)، 44 مشروعاً مدرسياً جديدًا للبنين والبنات بتكلفة تخطت أكثر من 769 مليون ريال.
وذلك في 17 حيًا داخل مدينة الرياض والمحافظات التابعة تعليميًا لإدارة التعليم للعام الدراسي 1444، وبحضور معالي وزير التعليم المهندس يوسف بن عبدالله البنيان وقادة التعليم بالمنطقة.
وذكر وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، أن المشروعات المدشنة تتمثل في 23 مشروعاً للبنين و21 مشروعاً للبنات، مضيفا أنه سيتم إنجاز 77 مشروعاً إضافياً بشكل تتابعي خلال الفترة القريبة القادمة.
وأكد أن هذه المشاريع صُممتْ ونُفذتْ وفق أحدث المواصفات العالمية؛ لتضمن تقديم بيئة تعليمية حديثة وابتكارية، توفر بيئة آمنة وجاذبة للطلاب، كما أن تشغيلها سيرفع نسبة المقاعد المتاحة للطلاب للاستفادة منها في الأحياء الأكثر احتياجاً، لمواجهة النمو في أعداد السكان داخل مدينة الرياض، خاصة في الأحياء والمخططات السكنية الجديدة.
ولفت إلى أن عدد الطلاب الذين سيستفيدون من هذه المشاريع أكثر من 36 ألف طالباً، في أكثر من 17 حياً سكنياً داخل مدينة الرياض والمحافظات التابعة تعليميًا لإدارتها التعليمية بالمنطقة، لترتفع بذلك نسبة المباني المدرسية الحكومية في تعليم مدينة الرياض إلى 94%، وترتفع نسبة المباني الإدارية إلى 99%.
من جهته، أكد مدير عام التعليم بالمنطقة، حسن بن محسن خرمي، أن هذه المشروعات جاءت متوافقة مع خطة التوزيع الجغرافي الجديدة لمكاتب التعليم لتغطية احتياج الأحياء ذات الكثافة السكانية في عدد من أحياء مدينة الرياض والمحافظات التي تقدم فيها الإدارة خدماتها التعليمية.
وفق “أخبار 24”.