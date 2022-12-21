رسميا.. الهلال يعلن إصابة 3 من نجومه قبل مواجهة الاتفاق في كأس الملك

أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال، مساء الثلاثاء، عن عدد من لاعبيه، قبل مواجهة الفريق نظيره الاتفاق، مساء الأربعاء، ضمن دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وكشف الهلال عبر بيان نشره على حسابه بـ”تويتر”، إصابة الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والمالي موسى ماريغا في العضلة الخلفية، إضافة لتعرض ناصر الدوسري للإصابة في مفصل القدم.
واختتم الهلال تحضيراته استعداداً لمواجهة الاتفاق مساء الأربعاء، حيث شرح المدير الفني رامون دياز عددا من الجمل التكتيكية على جزء من مساحة الملعب، ودخل لاعبي الهلال فور نهاية المران في المعسكر بمقر النادي تأهبا لخوض مواجهة الكأس. وفق “أخبار 24”.