رئيس النصر: “السهم الملتهب” تحاكي التاريخ المشرف لأسطورة الكرة السعودية

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، بعرض مسرحية السهم الملتهب، التي تعرض السيرة الذاتية وقصة نجاح نجم الكرة السعودية ماجد عبد الله، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقال مسلي آل معمر، مساء الثلاثاء: “تشرفت البارحة بحضور مسرحية السهم الملتهب، والتي حاكت التاريخ المشرف لأسطورة الكرة السعودية.. عمل مميز جدا يستحق الحضور والمشاهدة”.
كما وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الشكر إلى، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على هذه اللفتة التقديرية لنجمي الكرة ماجد عبدالله ويوسف الثنيان. وفق “أخبار 24”.
🎥 رئيس #النصر مسلي آل معمر ونائبه يتواجدان في مسرحية #السهم_الملتهب الخاصة بنجم الكرة السعودية #ماجد_عبدالله ضمن فعاليات #موسم_الرياض pic.twitter.com/KyOexxuRW7
— سبورت 24 (@sporty_24) December 20, 2022