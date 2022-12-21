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رياضة > رئيس النصر السابق فيصل بن تركي يثير الجدل بشأن ميسي
21/12/2022   7:16 ص

رئيس النصر السابق فيصل بن تركي يثير الجدل بشأن ميسي

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أثار رئيس نادي النصر السابق الأمير فيصل بن تركي، حالة من الجدل في ظل الأحاديث حول التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وغرد الأمير فيصل بن تركي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”تناقشت مع أخي طلال الرشيد وفي الأخير قررت ميسي”.

وكان رئيس النصر السابق في تصريحات صحفية سابقة تحدث مازحًا بأنه يتمنى التعاقد مع ميسي في يونيو المقبل، ويكون رونالدو بديلا له إذا جاء للنصر.وفق “أخبار 24”.

كما أنه تحدث عن أن انعكاس قدوم رونالدو لصفوف النصر -إذا تم- سيكون كبيرا وعالميا، مستدركًا أنه عاشق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأنه يشجع الأرجنتين منذ عام 1986، وكان لاعبه المفضل مارادونا.

رئيس النصر السابق فيصل بن تركي يثير الجدل بشأن ميسي

رياضة
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