“حصانة” تعلن استثمار 9 مليارات ريال في أصول مجموعة “دي بي ورلد” بالإمارات

أعلنت شركة “حصانة” الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، توقيع اتفاقية استحواذ على حصة استراتيجية تبلغ نحو 10.2% بقيمة 9 مليارات ريال، في أصول مجموعة “دي بي ورلد” المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة أن حصة الاستحواذ موزعة على ثلاثة من الأصول الاستراتيجية، هي ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية، وهي من أهم أصول البُنى التحتية الأفضل في فئتها على المستوى العالمي وذات سجل طويل في النمو المستدام.
وأشارت إلى أن الأصول الثلاثة تعد نظامًا متكاملاً وفق أفضل المعايير العالمية حيث تدعم سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من 9 آلاف شركة حول العالم، وتخدم أكثر من 3.5 مليار مستهلك، كما حققت تلك الأصول في عام 2021م إيرادات تجاوزت ما يعادل 7 مليارات ريال.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “حصانة” الاستثمارية سعد الفضلي، عن تطلعها من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز المحفظة الاستثمارية بأصول للبُنى التحتية ذات مستوى أداء عالٍ عالمياً وتاريخ حافل، ليكون امتداداً للاستثمار في أصول البنى التحتية الحيوية في المنطقة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر نمو أعمال الشركة مستقبلاً نظراً لتضافر العوامل الديموغرافية المواتية ونمو اقتصاديات المنطقة والاستثمارات الكبرى فيها بالإضافة للتوقعات بازدهار التبادل التجاري بين الدول النامية في آسيا وأفريقيا. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “دي بي ورلد” سلطان بن سليّم، إن هذه الصفقة ستضيف إلى متانة الميزانية العمومية للشركة وستدعم تحقيق تصنيف ائتماني قوي للمجموعة من خلال الأداء القوي لأعمالها وتنوع محفظتها وتركيزها على حلول سلاسل التوريد المتكاملة على مستوى العالم.