السفارة الفرنسية بالرياض تعلن تعثر إصدار التأشيرات بسبب مشاكل فنية

أعلنت السفارة الفرنسية في الرياض، اليوم (الأربعاء)، تعثر إصدار التأشيرات في المملكة.
وأضافت أن إصدار التأشيرات متعثر أيضا في دول أخرى، وذلك بسبب مشاكل فنيّة.
وقدمت السفارة اعتذارها عن هذا الأمر، داعية جميع المسافرين إلى استباق تقديم طلبات التأشيرات قدر الإمكان.
نأسف لإبلاغكم أن إصدار التأشيرات في المملكة العربية السعودية، كما في دولٍ أخرى، متعثّرٌ حاليًا، وذلك بسبب مشاكل فنيّة. نعتذر على هذا الإزعاج ونشّجع جميع المسافرين على استباق تقديم طلبات التأشيرات قدر الإمكان.#schengenvisa #traveltofrance pic.twitter.com/VPd4wLgStd
— La France en Arabie (@FranceinKSA) December 21, 2022
وفق “أخبار 24”.