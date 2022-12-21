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جديد المحليات > السفارة الفرنسية بالرياض تعلن تعثر إصدار التأشيرات بسبب مشاكل فنية
21/12/2022   3:23 م

السفارة الفرنسية بالرياض تعلن تعثر إصدار التأشيرات بسبب مشاكل فنية

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أعلنت السفارة الفرنسية في الرياض، اليوم (الأربعاء)، تعثر إصدار التأشيرات في المملكة.

وأضافت أن إصدار التأشيرات متعثر أيضا في دول أخرى، وذلك بسبب مشاكل فنيّة.

وقدمت السفارة اعتذارها عن هذا الأمر، داعية جميع المسافرين إلى استباق تقديم طلبات التأشيرات قدر الإمكان.

وفق “أخبار 24”.

السفارة الفرنسية بالرياض تعلن تعثر إصدار التأشيرات بسبب مشاكل فنية

جديد المحليات
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