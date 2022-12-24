لمكافحة الحشرات.. أمانة جدة تكثف جهودها لرش تجمعات المياه بعد الحالة المطرية

تواصل فرق المكافحة الحشرية في أمانة جدة، أعمال رش أماكن تجمعات المياه بنطاق 16 بلدية فرعية، بعد الحالة المطرية التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين؛ بهدف الحد من الآفات المهددة للصحة العامة.
وأوضحت أمانة جدة، بأن جهود مكافحة الحشرات مستمرة على مدار الساعة، ويشارك فيها 512 عاملاً وموظفاً، و430 معدة وآلية، حيث تم تقسيم عمل الفرق الميدانية على 3 قطاعات وتشمل: (قطاع الشمال، وقطاع الوسط، وقطاع الجنوب).
وبينت بأن أعمال الرش تجري خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مستخدمة مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، وتنقسم ما بين رش بالضغط العالي، والرذاذ، والضباب، كما تم تخصيص فرق لمعالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.وفق “أخبار 24”.