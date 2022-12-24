دوري السيدات.. الهلال يواصل مطادرة النصر بالفوز على اليمامة بثنائية

حقق فريق الهلال فوزًا مهمًا علي نظيره اليمامة بهدفين مقابل هدف اليوم السبت على ملعب إعداد القادة بالرياض، في إطار منافسات الجولة التاسعة.
وسجل هدفي الهلال كل من إيمان حسين والعراقية شوخان نور الدين، بينما سجل هدف اليمامة الوحيد لولو أسامة.
ورفعت العراقية شوخان رصيدها التهديفي إلى 30 هدفًا في صدارة هدافات المسابقة متفوقة بفارق 16 هدفًا عن البحرينية حصة العيسى هدافة الفريق النصراوي التي تملك 14 هدفًا في المركز الثاني.
وبهذه النتيجة يواصل الهلال مطاردته للنصر بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق أربع نقاط عنه، وذلك قبل مباراتهما يوم الجمعة في افتتاح الجولة العاشرة.، فيما تراجع اليمامة إلى المركز الثالث بـ16 نقطة.
وفق “أخبار 24”.