ناصر الحقباني رئيسا تنفيذيا لشركة الصحة القابضة

كشفت شركة الصحة القابضة عن تعيين ناصر الحقباني رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة خلفا للرئيس التنفيذي السابق الدكتور محمد الصغير.
ويمتلك الحقباني خبرة إدارية طويلة تمتد لأكثر من 20 عامأ في مجال الرعاية الطبية، أبرزها الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية حتى الأول من شهر نوفمبر الماضي.
من جانبه وجه الدكتور محمد الصغير رسالة شكر إلى جميع قادة التحول الصحي بالمملكة بعد نهاية رحلته كرئيس تنفيذي للشركة، معربا عن ثقته في نجاح الحقباني في مهمته الجديدة.
ويصنف الحقباني ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2021، وحصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مجال الرعاية الصحية عام 2019 وجائزة أفضل شخصية تنفيذية في القطاع الصحي في الشرق الأوسط من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز في عام 2016. وفق “أخبار 24”.
والحقباني حاصل على درجة الماجستير الوظيفي في إدارة المكاتب عام 1994 من معهد الإدارة العام، وبكالوريوس في العلوم الإدارة والإدارة العامة من جامعة الملك سعود في عام 1992.