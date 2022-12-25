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25/12/2022   1:42 م

تخصيص 3 مواقع جديدة لاحتضان فعاليات بسطة الرياض‏

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، تخصيص 3 مواقع جديدة بالعاصمة لاحتضانان فعاليات “بسطة الرياض”.

وقالت الأمانة إن المواقع الجديدة ستكون في ممشى الفريان، متنزه النخيل، وطريق الأمير ‏مقرن بن عبدالعزيز بحي المغرزات، إلى ‏جانب الموقع السابق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية”. 

وتقام الفعالية كل يوم سبت من الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً، لمدة 6 ‏أسابيع، وهي تضم منطقة تسوُق تتسع لـ 100 مظلة مخُصصة للأسر المنتجة، لعرض ‏المنتجات الوطنية والأعمال الحرفية المتنوعة. 

وتشهد الفعالية إقبالاً كبيراً من الجمهور ورواد التسوق العائلي في سوق مفتوحة تتضمن مشاركات إبداعية وبرامج ‏ترفيهية ومسرحاً، وجلسات، وألعاباً وكرنفالات للأطفال، وفعاليات للفنون الإبداعية والبرامج ‏الترفيهية. 

تخصيص 3 مواقع جديدة لاحتضان فعاليات بسطة الرياض‏

تخصيص 3 مواقع جديدة لاحتضان فعاليات بسطة الرياض‏

تخصيص 3 مواقع جديدة لاحتضان فعاليات بسطة الرياض‏

وفق “أخبار 24”.

تخصيص 3 مواقع جديدة لاحتضان فعاليات بسطة الرياض‏

جديد المناطق
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