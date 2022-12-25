تخصيص 3 مواقع جديدة لاحتضان فعاليات بسطة الرياض‏

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تخصيص 3 مواقع جديدة بالعاصمة لاحتضانان فعاليات “بسطة الرياض”.
وقالت الأمانة إن المواقع الجديدة ستكون في ممشى الفريان، متنزه النخيل، وطريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز بحي المغرزات، إلى جانب الموقع السابق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية”.
وتقام الفعالية كل يوم سبت من الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً، لمدة 6 أسابيع، وهي تضم منطقة تسوُق تتسع لـ 100 مظلة مخُصصة للأسر المنتجة، لعرض المنتجات الوطنية والأعمال الحرفية المتنوعة.
وتشهد الفعالية إقبالاً كبيراً من الجمهور ورواد التسوق العائلي في سوق مفتوحة تتضمن مشاركات إبداعية وبرامج ترفيهية ومسرحاً، وجلسات، وألعاباً وكرنفالات للأطفال، وفعاليات للفنون الإبداعية والبرامج الترفيهية.
وفق “أخبار 24”.