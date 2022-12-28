“الثقافة” تُعرّف ببرنامج الابتعاث الثقافي والفرص المتاحة للطلاب السعوديين

عرَّفت وزارة الثقافة، اليوم (الأربعاء)، ببرنامج الابتعاث الثقافي وأهمية الفرص التي يقدمها.
واستعرضت الوزارة، خلال لقاءٍ افتراضي نبذة تعريفية عن برنامج الابتعاث الثقافي، والذي يتيح فرصاً نوعية للطلاب والطالبات السعوديين، ضمن مسارَيْ الابتعاث الثقافي، سواء مسار الحاصلين على قبول مسبق، أو مسار الدارسين على حسابهم الخاص.
وتناول اللقاء الجامعات العالمية التي استهدفها برنامج الابتعاث، بينها 10 جامعات متخصصة في قطاع الأدب والنشر والترجمة؛ استقبلت 124 مبتعثاً في 11 تخصصاً من بين 716 مبتعثاً في التخصصات الثقافية كافة. وفق “أخبار 24”.
واستضاف اللقاء إحدى خريجات برنامج الابتعاث الثقافي بدرجة الماجستير في قطاع هيئة الأدب والنشر والترجمة، وتناولت رحلتها التقديم على البرنامج والتواصل مع الجامعات، والحصول على قبول في التخصص المطلوب.