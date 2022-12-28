لرفع مستوى جودة الحياة.. أمانة الرياض تفتتح 17 حديقة بالأحياء

افتتح أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم الأربعاء، 17 حديقة في مدينة الرياض، توزعت في 13 حياً، ضمن خطة الأمانة لزيادة عدد الحدائق العامة.
وتهدف الأمانة أيضاً لرفع مستوى جودة الحياة، وتحسين المشاهد الحضرية، وتطوير البنى التحتية والفراغ العام، بأحياء الرائد، وإشبيليا، والخليج، وقرطبة، والدار البيضاء، والضباب، والفلاح، والمونسية، والنخيل، والنرجس، واليرموك، وحطين، ولبن؛ بمساحة تتجاوز 194 ألف متر2.
وتسعى الأمانة لتعزيز مفهوم الحديقة كمكان مناسب لكافة أطياف المجتمع، يستوعب تنظيم الفعاليات الصغيرة، ورفع نسبة المسطحات الخضراء تماشياً مع مبادرة “الرياض الخضراء”؛ لرفع تصنيف مدينة الرياض.
وتجاوزت مساحة المناطق الخضراء 66 ألف متر2، وجهزت بألعاب نوعية للأطفال، ومظلات واقية، وتجاوزت مساحات الألعاب 12 ألف متر2، وممرات للمشاة بطول 71.8 ألف متر2، و1.2 ألف شجرة، و1.3 ألف موقف.
وفق “أخبار 24”.