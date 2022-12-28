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جديد المحليات > وزير العدل يدشن منصة “مسؤول” لتحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني بالوزارة
28/12/2022   11:43 م

وزير العدل يدشن منصة “مسؤول” لتحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني بالوزارة

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دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأربعاء، منصة “مسؤول”؛ بهدف تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني، وتطبيق السياسات، وتعزيز الوعي لدى منسوبي الوزارة.

كما تهدف المنصة لتطبيق الإجراءات والمعايير والضوابط، ورفع مستوى المسؤولية لدى منسوبي الوزارة، وتعزيز قيم المحافظة على الأصول المعلوماتية والتقنية.

وتعد “مسؤول”، منصة تعليم إلكتروني، تتيح أهم موضوعات أمن المعلومات، وتتميز بسهولة الاستخدام؛ وتعرض المحتوى التوعوي للمستخدم في فيديوهات ثرية بالمعارف والنصائح. وفق “أخبار 24”.

وتتيح المنصة لموظفي الوزارة، مشاهدات دورات الأمن السيبراني؛ ومن ثم أداء اختبار إلكتروني، والحصول على شهادة إتمام البرنامج.

وتأتي “مسؤول” في سياق التحول الرقمي الكامل للخدمات العدلية، والذي يواكبه اهتمام الوزارة الكبير بالأمن السيبراني.

وزير العدل يدشن منصة “مسؤول” لتحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني بالوزارة

جديد المحليات
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