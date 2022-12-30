وزير الرياضة ناعيًا بيليه: شخصية ملهمة.. وسيبقى إرثه معنا إلى الأبد

نعى وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذي وافته المنية مساء الخميس، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
وقال وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بيليه ليس فقط لاعبًا أسطوريًا، ولكن أيضًا شخصية ملهمة أرادت الأفضل للرياضة الجميلة في جميع أنحاء العالم… سيبقى إرثه معنا إلى الأبد. شكرا لك”. وفق “أخبار 24”.
وكان بيليه يخضع للعلاج الكيماوي بشكل منتظم منذ إزالة ورم في القولون في سبتمبر 2021. كما واجه صعوبة في المشي دون مساعدة منذ جراحة غير ناجحة في الفخذ في 2012. وفي فبراير 2020، عشية جائحة فيروس كورونا، قال ابنه إدينيو إن حالة بيليه الجسدية الضعيفة أصابته بالاكتئاب.
Not only a legendary player, but also an inspirational figure who wanted the best for the beautiful sport around the world.#Pele, your legacy will remain with us for ever. Thank you for everything
Adeus lenda. https://t.co/gfKRCumqS9 pic.twitter.com/6tDUEeYqTY
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 29, 2022