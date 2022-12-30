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رياضة > وزير الرياضة ناعيًا بيليه: شخصية ملهمة.. وسيبقى إرثه معنا إلى الأبد
30/12/2022   10:28 ص

وزير الرياضة ناعيًا بيليه: شخصية ملهمة.. وسيبقى إرثه معنا إلى الأبد

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نعى وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذي وافته المنية مساء الخميس، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بيليه ليس فقط لاعبًا أسطوريًا، ولكن أيضًا شخصية ملهمة أرادت الأفضل للرياضة الجميلة في جميع أنحاء العالم… سيبقى إرثه معنا إلى الأبد. شكرا لك”. وفق “أخبار 24”.

وكان بيليه يخضع للعلاج الكيماوي بشكل منتظم منذ إزالة ورم في القولون في سبتمبر 2021. كما واجه صعوبة في المشي دون مساعدة منذ جراحة غير ناجحة في الفخذ في 2012. وفي فبراير 2020، عشية جائحة فيروس كورونا، قال ابنه إدينيو إن حالة بيليه الجسدية الضعيفة أصابته بالاكتئاب.

وزير الرياضة ناعيًا بيليه: شخصية ملهمة.. وسيبقى إرثه معنا إلى الأبد

رياضة
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