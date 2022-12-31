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رياضة > “رونالدو” يتابع حساب النصر.. ومنشور عبر حسابه يحصد 10 ملايين لايك
31/12/2022   8:17 ص

“رونالدو” يتابع حساب النصر.. ومنشور عبر حسابه يحصد 10 ملايين لايك

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بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في متابعة حساب نادي النصر على تطبيق “انستغرام”، بعد الإعلان الرسمي عن تعاقد النادي مع اللاعب بعقد يمتد حتى عام 2025.

وأضاف رونالدو، حساب نادي النصر بالعربي والإنجليزي ضمن متابعيه في تطبيق “انستغرام”.

فيما حصد النجم البرتغالي، 10 ملايين لايك عبر منشور في حسابه بـ”انستغرام” بعد توقيعه بشكل رسمي لنادي النصر، حيث يحصل اللاعب على الكثير من الأرباح على كل منشور له بالتطبيق. وفق “أخبار 24”.

وقال رونالدو في تصريحات للحساب الرسمي لنادي النصر: “متشوق لتجربة جديدة لدوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة الرؤية التي يعمل لنها نادي النصر ملهمة جدًا ومتحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق النجاحات”.

“رونالدو” يتابع حساب النصر.. ومنشور عبر حسابه يحصد 10 ملايين لايك

رياضة
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