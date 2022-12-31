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جديد المحليات > “الصناعة” توقع مذكرة تفاهم مع “هيونداي” لبناء مصنع للسيارات الكهربائية
31/12/2022   4:52 م

“الصناعة” توقع مذكرة تفاهم مع “هيونداي” لبناء مصنع للسيارات الكهربائية

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وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع هيونداي موتور، المزود العالمي لحلول التنقل الذكي بهدف تعزيز التعاون المشترك لصناعة السيارات في المنطقة بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تطوير قدرات التصنيع المحلية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وأوضحت الوزارة أن المذكرة نصت على التخطيط لبناء مصنع للتجميع الكامل بنظام (CKD) للسيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي يكون مقره في السعودية، وذلك بعد أن أبدت شركة هيونداي اهتمامها الكبير وخططها لاستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة مع المملكة.

يُشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف توطين قطاع السيارات وزيادة الفرص الاستثمارية فيه، إذ إنه من المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات الخفيفة في المملكة بنسبة 2.2% خلال العقد المقبل.

"الصناعة" توقع مذكرة تفاهم مع "هيونداي" لبناء مصنع للسيارات الكهربائية

وفق “أخبار 24”.

“الصناعة” توقع مذكرة تفاهم مع “هيونداي” لبناء مصنع للسيارات الكهربائية

جديد المحليات
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