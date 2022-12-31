بالفيديو والصور : ليلة الاحتفال بـ”رونالدو”.. أبوبكر يقود النصر للفوز على الخليج في دوري روشن

حقق فريق النصر فوزًا مهمًا على نظيره الخليج بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ 11 من دوري روشن.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فينست أبوبكر في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء مستغلا عرضية رائعة من زميله عبد الرحمن غريب.
حرصت جماهير النصر على الترحيب بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالد بعد التعاقد معه، وقامت الجماهير النصراوية بترديد “Siii” في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، احتفالا بقدوم الأسطورة البرتغالية إلى صفوف الفريق، خاصة أنه دائمًا ما يردد هذه الكلمة احتفالا بإحرازه الأهداف.
وفي الدقيقة 40 أهدر بيتي فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد مرور رائعة من المدافعين لكنه في النهاية سدد بقوة بجوار القائم الأيمن لحارس الخليج.
وتعددت محاولات الخليج على مرمى النصر في أكثر من كرة لكن تألق حارس المرمى أوسبينا منع كافة المحاولات.
وفي الدقيقة 82، كاد الغنام يعزز تقدم النصر بعدما استلم كرة رائعة من تاليسكا لكنه سدد الكرة خارج المرمى.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 26 نقطة متصدرًا جدول الترتيب مؤقتًا، وبفارق نقطة عن الشباب ونقطتين عن الاتحاد مع وجود مباراة أقل لكل منهما، فيما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط محتلا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.
هدددددف!⚽
د5″ ابوبكر يفتتح التسجيل مبكرًا 🔥
الخليج 0 × 1 النصر#الخليج_النصر | #SSC pic.twitter.com/letvYLQE3l
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2022
وفق “أخبار 24”.