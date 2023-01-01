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جديد المحليات > “شؤون الأسرة”: 4 أسباب رئيسة وراء الخلافات الزوجية
01/01/2023   8:42 ص

“شؤون الأسرة”: 4 أسباب رئيسة وراء الخلافات الزوجية

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دد مجلس شؤون الأسرة مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات الزوجية، مشيراً إلى أن البحث المستمر عن نقاط التقارب والتوافق بين الزوجين يحقق استقرار الأسرة.

وأوضح المجلس أن أسباب نشأة الخلافات بين الزوجين تتمثل في: ضعف مشاركة الاهتمامات وتقدير الطموح، وانعدام أواصر التواصل والحوار الأسري، وغياب القناعة ونمو المقارنات بما لدى الآخرين، والإهمال وفقدان الموازنة بين الأسرة والعمل والأصدقاء.

كما لفت إلى ضرورة الاتفاق على جو أسري مشترك ومريح، والتنازل وتقبل جوهر الشخصيات المغايرة، والإيمان بأن التنوع أمر حيوي ويقوي العلاقة، وذلك لضمان تكوين أسرة حيوية وعلاقة متماسكة بين الزوجين.

الخلافات الزوجية

وفق “أخبار 24”.

“شؤون الأسرة”: 4 أسباب رئيسة وراء الخلافات الزوجية

جديد المحليات
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