بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس جدة ومكة

أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا (الأحد)، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.
وأوضحت أن قرار تعليق الدراسة الحضورية يشمل مدارس جدة ورابغ وخليص، مشيرةً إلى أنه سيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا عن بُعد، عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.
كما أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد بجميع فروعها، على أن تكون الدراسة عن بُعد، وعلى موظفي الجامعة الدوام حضورياً إلا إذا تعذر ذلك، فيكون عن بعد.
كما أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد.
وأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد بمدارس مكة والجموم والكامل، وبحرة وسيكون الدوام عن بُعد عبر ” منصة مدرستي للطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وكذلك أعلنت إدارتا تعليم الليث والطائف.
وأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بجدة، وتحويله عن بعد ليوم غدٍ الأحد، لكافة المتدربين ومنسوبي المؤسسة.
وأعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد، وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهات بشأن مستجدات الحالة الجوية في بعض المناطق، تشمل مكة المكرمة، والباحة، والقصيم، والمدينة المنورة وغيرها. وفق “أخبار 24”.