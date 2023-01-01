شهدت آخِر ليالي عام 2022 فرحة كبيرة لزوار بوليفارد وورلد من مختلف الجنسيات بقدوم العام الميلادي الجديد، حيث شكل إطلاق الألعاب النارية بهجة وأجواء صاخبة عانقت سماء العاصمة الرياض في منطقة بوليفارد وورلد احتفالاً بالعام الجديد.
وعبّر الزوار لـ”أخبار 24″ في أولى ساعات العام الجديد عن الأماني السعيدة لما هو قادم مع استقبال عام مليء بالأمل، وعن الذكريات والمشاعر المليئة بالدفء لعام مضى.
وكان جمهور موسم الرياض قد حجز جميع تذاكر المناطق كلها في وقت قياسي لحضور فعاليات الليلة التي لن تُكرر بترسيخ الذكريات مع الأصدقاء ومشاركة الفرحة على جميع منصات التواصل الاجتماعي.
ويحرص الزوار على زيارة المناطق التي أطلقتها هيئة الترفيه بما فيها من أنشطة وفعاليات مختلفة، حيث تجذب محبي الاحتفالات خاصة في المناسبات الوطنية والعالمية.
بوداع عام واستقبال آخر.. زوار “#بوليفارد_وورلد” يصفون فرحتهم بالعام الجديد
تصوير: أثير وليدhttps://t.co/eK22ZVCPR2 pic.twitter.com/4NTfVBxwFu
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 31, 2022
#الألعاب_النارية تزين سماء #الرياض احتفالاً بدخول #العام_الجديد 2023
تصوير: صفية الصفارhttps://t.co/fFSVl84aiP pic.twitter.com/ChgZWDFe6w
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 31, 2022