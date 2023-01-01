بمتطلبات إضافية.. بدء تطبيق مرحلة “الربط والتكامل” للفوترة الإلكترونية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأحد)، تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية “مرحلة الربط والتكامل” على المنشآت التي جرى اختيارها ضمن المجموعة الأولى، وذلك بعد استكمالها للمتطلبات اللازمة لإتمام هذه المرحلة.
وبيَّنت الهيئة أنه جرى اختيار المنشآت التي بدأت بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية لديها مع منصة (فاتورة)، بناءً على معيار حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م، وذلك للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها (3) مليارات ريال.
وأفادت بأن المرحلة الثانية تتضمن متطلبات إضافية، من أبرزها: ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام الهيئة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
وأكدت أن المرحلة الثانية تهدف إلى ربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مـع منصة (فاتورة)، حيث عملت الهيئة على إشعار المنشآت المستهدفة لاستكمال إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) قبل 6 أشهر من التطبيق. وفق “أخبار 24”.
وتعمل الهيئة لتطبيق هذه المرحلة على المنشآت بشكل تدريجي وعلى مجموعات، حيث ستقوم بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بـ 6 أشهر على الأقل.
بدأت اليوم المرحلة الثانية من #الفوترة_الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) للمنشآت المستهدفة.
📽️ | تعرف على هذه المرحلة وآلية تنفيذها.#زاتكاpic.twitter.com/0RpQsgrIrr
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 31, 2022