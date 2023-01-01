جارسيا: وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي خارق للعادة وقيمة كبيرة

علق مدرب النصر رودي جارسيا على الصفقة التاريخية لناديه بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الخليج مساء اليوم.
حقق فريق النصر فوزًا مهمًا على نظيره الخليج بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ 11 من دوري روشن.
وقال مدرب النصر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: إن وجود النجم كريستيانو رونالد في الدوري السعودي هو أمر خارق للعادة في نادي النصر والدوري السعودي، وفي تطور الكرة السعودية ككل” .
وكان نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، أعلن مساء الجمعة، عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعقد يمتد حتى عام 2025. وفق “أخبار 24”.
وأكد جارسيا أن الجميع سعيد بقدوم رونالدو، ونريد أن يتأقلم ويستمتع باللعب في النصر ويمتع الجمهور بأدائه.