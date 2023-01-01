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رياضة > دياز: أضعنا فوزاً سهلاً أمام ضمك.. ولم نصل “للفورمة” المطلوبة حتى الآن
01/01/2023   8:42 ص

دياز: أضعنا فوزاً سهلاً أمام ضمك.. ولم نصل “للفورمة” المطلوبة حتى الآن

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علق المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز على تعادل فريقه أمام ضمك، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 11 بدوري روشن.

وقال دياز في مؤتمر صحفي بعد المباراة: “أضعنا الفوز في مباراة سهلة كانت في متناول اليد، لم نكن حاضرين في الشوط الثاني، والروح والتركيز غابا عن اللاعبين”.

وأضاف: “نحن نعمل حالياً على استعادة قوة الفريق، وخط الوسط تحديداً”.

وتابع: “فريقنا لم يصل “للفورمة” المطلوبة حتى الآن، وذلك بسبب غياب بعض اللاعبين بداعي الإصابة، لكن لدينا أخطاء يجب أن نعمل على تصحيحها”. وفق “أخبار 24”.

وأتم: “في الشوط الأول خلقنا عدداً من الفرص لم نستغلها جيداً، في الشوط الثاني كانت المباراة سهلة لكن غياب التركيز من اللاعبين بعد التقدم بهدفين جعل ضمك يعود بالتعادل”.

دياز: أضعنا فوزاً سهلاً أمام ضمك.. ولم نصل “للفورمة” المطلوبة حتى الآن

رياضة
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