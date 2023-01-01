دياز: أضعنا فوزاً سهلاً أمام ضمك.. ولم نصل “للفورمة” المطلوبة حتى الآن

علق المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز على تعادل فريقه أمام ضمك، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 11 بدوري روشن.
وقال دياز في مؤتمر صحفي بعد المباراة: “أضعنا الفوز في مباراة سهلة كانت في متناول اليد، لم نكن حاضرين في الشوط الثاني، والروح والتركيز غابا عن اللاعبين”.
وأضاف: “نحن نعمل حالياً على استعادة قوة الفريق، وخط الوسط تحديداً”.
وتابع: “فريقنا لم يصل “للفورمة” المطلوبة حتى الآن، وذلك بسبب غياب بعض اللاعبين بداعي الإصابة، لكن لدينا أخطاء يجب أن نعمل على تصحيحها”. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “في الشوط الأول خلقنا عدداً من الفرص لم نستغلها جيداً، في الشوط الثاني كانت المباراة سهلة لكن غياب التركيز من اللاعبين بعد التقدم بهدفين جعل ضمك يعود بالتعادل”.