الفرس “روجي أت نور” تحقق كأس وزارة الرياضة في موسم سباقات الرياض 2022

حققت الفرس روجي أت نور، للمالك سلطان عبدالله سالم الغنام، كأس وزارة الرياضة وذلك في الحفل 78 ضمن موسم سباقات الرياض 2022 الذي نظمه اليوم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.
وسلم الكأس للفائز مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله الدلاك.
وتضمن الحفل 11 شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات، وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأول في الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1400م فاز به الجواد أهدل للمالك عبدالرحمن سعيد عبدالله السيد، والشوط الثاني على مسافة 1400م فاز به الجواد تورنتو للمالك فواز محارب حمدان المشرافي.
أما الشوط الثالث لمسافة 1400م فاز به الجواد عمران للمالك خالد أحمد حمود دمخ المطيري، والشوط الرابع لمسافة 1600م، فازت به الفرس نسايم الرياض للمالك مرزوق ناصح حدري المرزوقي، وفاز بالشوط الخامس لمسافة 1600م الجواد سكوت لاند يارد لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.
فيما نال الجواد سوينتون نون ، للمالك فارس تيسير الفتوح الشوط السادس لمسافة 1600م، والشوط السابع لمسافة 1800م فاز به الجواد كثير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ،والشوط الثامن لمسافة 1800م، فازت به الفرس مذوقه لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشوط التاسع لمسافة 2000م فاز به الجواد أنيس الجليس، لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.
بينما الشوط العاشر على مسافة 2400م، فاز به الجواد أبو النواميس، للمالك نواف عبدالله ريشان العنزي، والشوط الحادي عشر على مسافة 1800م، فازت به الفرس روجي أت نور، للمالك سلطان عبدالله سالم الغنام.
وفق “أخبار 24”.