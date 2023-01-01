“الترفيه”: حفل أسطوري لفرقة “Imagine Dragons” خلال يناير الجاري

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم (الأحد)، عن حفل ضخم لفرقة “Imagine Dragons“.
وأوضح آل الشيخ أن الحفل سيقام في مرسول بارك، يوم 22 يناير المقبل، وذلك ضِمن فعاليات موسم الرياض.
وكان موسم الرياض قد انطلق في نسخته الثالثة بأكتوبر الماضي، واجتذب أكثر من 7 ملايين زائر، من خلال عدد كبير من الحفلات والفعاليات الترفيهية.
أكبر الفرق العالمية Imagine Dragons … تنتظركم بحفلة أسطورية في مرسول بارك يوم ٢٢ يناير 🔥🐉
احجزوا الحين 😎https://t.co/T4RjypML2M#موسم_الرياض pic.twitter.com/Cs4U1ynPxQ
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 1, 2023
وفق “أخبار 24”.