أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم (الإثنين)، إضافة خدمة ملاحية جديدة تربط ميناء الجبيل التجاري بـ 11 ميناءً عالمياً.
وأوضحت أنه تمت إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “India to East Med” التابعة للخط الملاحي “Mediterranean Shipping Company” بميناء الجبيل التجاري، واستقبال سفينة الحاويات “MSC ELLEN” بما يعزز دعم الحركة التجارية.
وأشارت “موانئ” إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع الهدف الاستراتيجي للهيئة المتمثل في تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية.
وأضافت أن الخدمة الجديدة تأتي أيضا، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات، وتمكين النمو الذي رسمت ملامحه رؤية المملكة 2030.
وأبانت الهيئة أن الخدمة الملاحية الجديدة تربط المملكة بتركيا وشبه القارة الهندية والقارة الأفريقية وموانئ الشرق الأوسط عبر 11 ميناءً عالميًا هي: خليفة وجبل علي بدولة الإمارات، وحمد بقطر، وكراتشي الباكستاني، وموندرا وهزيرا الهنديان، والإسكندرية في مصر، وتيكرداج وألياجا ومرسين في تركيا، وميناء الملك عبدالله بالمملكة.
ولفتت إلى أن الربط سيكون من خلال رحلات أسبوعية منتظمة تضم عدد 5 سفن تصل حمولتها إلى 8 آلاف حاوية قياسية؛ الأمر الذي يُسهم في تعزيز مكانة ميناء الجبيل التجاري ويزيد من فرصه التنافسية ويضع قيمة إضافية أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.
ويُعد ميناء الجبيل التجاري إحدى الموانئ الرئيسية الداعمة لحركة الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، وبخاصة المنتَجات الصناعية ومنتَجات مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية.
وفق “أخبار 24”.