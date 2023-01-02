‏”الجوازات”: مسار خاص للمسجلين في “أبشر سفر” بالمنافذ

كشفت المديرية العامة للجوازات أنه سيتم تخصيص مسار للمسجلين في خدمة “أبشر سفر” بمنفذ جسر الملك فهد، وبقية المنافذ لاحقاً عند تطبيق الخدمة بها.
وقال المتحدث باسم الجوازات، الرائد ناصر العتيبي لـ”أخبار 24″، إنه عند وصول المسافر للمنفذ يتم التحقق من الخصائص الحيوية من خلال تطبيق “نفاذ”.
وأضاف أن الخدمة تساعد المسافرين في معرفة حجم العمل في المنفذ (ولا تتطلب موعدا مسبقا للسفر)، إنما هي طريقة جديدة لاقتراح الأوقات التي لا تُعتبر ذروة وإشعار المسافرين بذلك أثناء التسجيل، وفي حال رغبة المستفيدين وموافقتهم على ذلك يتم تسجيل السفر.
وأكد أنه سيتم العمل على تطوير الخدمة، وزيادة المسارات الخاصة بـ”أبشر سفر” للتسهيل على المواطنين ومنح أولوية العبور عبر هذه المسارات في المنافذ الدولية للمسجلين مسبقًا.
وأشار العتيبي إلى أن “أبشر سفر” تهدف بنسبة كبيرة التحقق من إمكانية السفر أثناء التخطيط المسبق للسفر، وإشعار المسافر إذا كانت صلاحية وثيقة السفر الهوية الوطنية أو الجواز أقل من المدة المعتمدة عند السفر، كما تعمل على اختصار وقت المسافرين عبر المنفذ وتجنيبهم الازدحام في أوقات الذروة، وكذلك تنبيه المسافرين في حال كان لديهم ملاحظات أمنية تعيق سفرهم.
جدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بعد تحديث التطبيق، وتسجيل الدخول، ثم اختيار خدماتي، ومن ثم خدمات أخرى، وأبشر سفر، وإنشاء طلب سفر، واختيار المنفذ المراد السفر عبره، والتاريخ والوقت المتوقعَين للوصول، ثم اختيار وثيقة السفر والمركبة وإضافة مسافرين، ومراجعة تفاصيل الطلب، وأخيراً اعتماد إنشاء الطلب.