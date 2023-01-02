وصول النجم كريستيانو رونالدو إلى الرياض

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض من أجل بداية رحلته مع نادي النصر بعد التعاقد معه في صفقة تاريخية.
وكان نادي النصر أعلن يوم الجمعة الماضي عن تعاقده مع “رونالدو” في صفقة تاريخية تمتد حتى عام 2025.
ووجهت وزارة الرياضة في وقت سابق الاثنين خطابًا إلى شرطة الرياض – حصل سبورت 24 على نسخة منه – بشأن اتخاذ ما يلزم لتأمين الحفل وتوفير كل ما من شأنه تسهيل دخول الجماهير إلى الملعب الذي سيشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، فيما سيحظى حفل التقديم بمتابعة عالمية.
ويحتضن ملعب “مرسول بارك”، مساء الثلاثاء، حفل تقديم النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” لاعب النصر الجديد.
أعلن الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك عن طرح تذاكر حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غدا الثلاثاء بعد تعاقد نادي النصر معه في صفقة تاريخية. وفق “أخبار 24”.
وكشف الحساب الرسمي عن أن الحفل سيكون الثلاثاء الموافق 3 يناير، وسيتم فتح البوابات في تمام الساعة 5:30 عصرا، وبداية الحفل 7 مساءً، وسيكون سعر التذكرة 15 ريالا.