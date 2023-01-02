بجوائز تصل إلى مليون ريال.. إعلان الفائزين في “تحدي إنترنت الأشياء 2022”

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن أسماء الفائزين في تحدي إنترنت الأشياء 2022 بنسخته الثانية، والذي أطلقته بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بجوائز تصل إلى مليون ريال.
وأوضح نائب المحافظ لتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة رائد الفايز أن أبرز مستهدفات هيئة “الاتصالات” هي دعم رواد الأعمال وتمكينهم، وتعزيز البيئة الاستثمارية والتنظيمية الداعمة لتقنية المعلومات بشكل عام وللتقنيات الناشئة بشكل خاص، بما يتواءم مع مستجدات السوق على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
بدوره، أكد نائب محافظ منشآت لريادة الأعمال سعود السبهان، أن “منشآت” تركز على بناء بيئة محفزة لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج والمبادرات، بهدف دعم نمو وتنافسية القطاع عبر التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً.
الباقة الماسية 150 ألف ريال
فاز فريق “My Farm” بابتكار بيئي يمكّن المزارعين من إدارة المزرعة ومتابعة مستوى المياه ورطوبة التربة بشكل كامل وبكل سهولة، وفريق “سالم” بابتكار صناعي لأتمتة مراقبة السلامة بهدف تقليل إصابات وحوادث العمل، بالباقة الماسية لكل فريق منهما.
الباقة الذهبية 100 ألف ريال
فاز بالباقة الذهبية كل من فريق “جزئيات” بابتكار بيئي يتتبع الاستهلاك اليومي للمياه، وفريق “تكرم” بابتكار منصة سياحية تتيح للسائح الوصول لدورات المياه الأقرب لموقعه، عبر استخدام دورات مياه المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي، وفريق “زيفوكس6” بنظام ذكي يتم تركيبه على البنية التحتية للطرق لتسهيل عملية المرور والتنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها، وفريق “Last Mile” بابتكار في مجال النقل وهو صندوق ذكي يتم التحكم به ومتابعته عن بعد لتسلم الشحنات الشخصية بكل سهولة. وفق “أخبار 24”.
الباقة الفضية 75 ألف ريال
فاز بالباقة الفضية فريق “Pasj” بابتكار جهاز يثبّت على سترة السلامة المهنية للعاملين لتأمين بيئة العمل، وفريق “Token” بابتكار سياحي يمنح السياح تجارب تفاعلية حسية ورقمية مع التزويد بالتقارير لإدارة السياحة، وفريق “درء المخاطر” بابتكار جهاز في مجال النقل لقياس الخطورة على الطرق والإشعار بالتنبيهات، وفريق “تفاني” بابتكار في مجال النقل يدعم عملية أتمتة تسليم الطلبات عبر توفير خزائن ذكية كنقاط تسليم ذاتية داخل الفرع لتسلمها من العملاء في أي وقت.