“الخوارزمي الصغير” يظفر بالمركز الثالث عالمياً في مسابقة الرياضيات الذهنية

ظفر الطالب تركي باجنيد المعروف بـ “الخوارزمي الصغير” بالمركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الرياضيات الذهنية التي أقيمت بكوريا الجنوبية بمشاركة 500 طالب على مستوى العالم من بينهم 9 سعوديين.
وأكد باجنيد لـ”أخبار 24″ أنه فخور بالإنجاز الذي حققه ورفعه علم المملكة في البطولة العالمية، مبيناً أنه يطمح إلى تحقيق المركز الأول في البطولة المقبلة التي ستقام في روسيا.
وأضاف الطالب البالغ “9 سنوات” أن المسابقة تضمنت 210 مسائل، والنموذج مكون من 7 أوراق، يجب الإجابة عنها خلال 10 دقائق مرة واحدة، معلنا إهداءه الإنجاز للقيادة والشعب السعودي.
يذكر أن الخوارزمي الصغير سبق له تحقيق بطولة العالم في الرياضيات الذهنية التي أقيمت بالقاهرة، كما حصل على المركز الثاني عالمياً في مسابقة مماثلة أقيمت في دبي بفضل نبوغه المبكر، حيث مارس الحساب الذهني منذ عمر 6 سنوات.
“الخوارزمي الصغير” يظفر بالمركز الثالث عالمياً في #مسابقة_الرياضيات_الذهنيةhttps://t.co/oG3Nj9bYbt pic.twitter.com/uw2syyBdg5
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 2, 2023