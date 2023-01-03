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جديد المحليات > “الراجحي” يروي قصة فض الشراكة بين أعمامه.. وحقيقة بلوغ تركة والده 45 ملياراً
03/01/2023   7:16 ص

“الراجحي” يروي قصة فض الشراكة بين أعمامه.. وحقيقة بلوغ تركة والده 45 ملياراً

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استعرض رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله الراجحي تفاصيل جلسة فض الشراكة بين أسرة الراجحي، ولماذا قرر والده توزيع التركة خلال حياته.

وقال “الراجحي” خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن الشركاء اجتمعوا في عام 1995 في إحدى الشركات ظهراً وقرروا فض الشراكة، مبيناً أن الثروة تشكلت بين الصناعة والتجارة وتشمل مواد البناء والعقارات.

وأضاف أن عمه محمد الراجحي رحمه الله أعطى شقيقه سليمان الراجحي الجزء الخاص بالصناعة، كما خص الشقيق الآخر عبدالله الراجحي بمواد البناء، وتم توزيع العقارات على البقية حسب سعرها ومميزاتها المكانية، أما بنك الراجحي فأصبح شركة مساهمة للجميع، مبيناً أن الفترة الزمنية لفض تلك الشراكة لم تتجاوز الـ40 دقيقة.

وبسؤاله عن تجاوز قيمة تركة والده سليمان الراجحي 45 مليارا، أكد “الراجحي” أن قيمة التركة كانت أقل من هذا المبلغ، مشيراً إلى أن حجم محافظ التمويل المختلفة في مصرف الراجحي بلغت 570 مليارا. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن والده كان حريصاً على عمل وقف منجز في حياته ونشاطه، وقرر توزيع التركة بين أبنائه بطريقة سلسلة لعدم حدوث أي اختلافات، موضحاً أنها وُزعت عن طريق القرعة بعد تقسيمها إلى مجموعات، وأسهم، وقُسمت العقارات على محافظ متساوية.

“الراجحي” يروي قصة فض الشراكة بين أعمامه.. وحقيقة بلوغ تركة والده 45 ملياراً

جديد المحليات
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