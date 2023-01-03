“الموارد البشرية” تصدر دليلاً استرشادياً للمخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلا استرشاديا للمخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل معها.
وأضافت أن هذا الدليل يستهدف معظم أصحاب العمل شاملا الإدارة العليا، والعاملين، ومسؤولي السلامة والصحة المهنية في المنشآت، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الخاصة من أجل رفع مستوى الوعي والاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.
وفيما يلي أبرز النصائح التي أوصى بها الدليل لتجنب المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية:-
أولا : المخاطر المتعلقة بأعمال صيانة الصمامات
بينت الوزارة المخاطر المتعلقة بهذه الأعمال وهي سقوط الصمام بالونش العلوي أو ارتطامه بأحد الأفراد أو انقطاع الحبل أثناء التحميل، أو الإصابة بحروق أثناء استخدام لهب تسخين لفك أجزاء معدة، أو إصابة نتيجة التعرض لمادة بترولية أو كيمائية أثناء فك الأجزاء الداخلية للمعدة للكشف عليها، أو حدوث إصابة للعين أو اليدين أو أجزاء من الجسم نتيجة أعمال اللحام بأماكن تآكل بأجزاء معدة، أو إصابة نتيجة اصطدام المطرقة باليدين أو بالوجه أثناء استخدام مطرقة لحل
أجزاء معدة، أو حدوث اشتعال نتيجة وجود مصدر لهب وإصابة أي جزء من أجزاء الجسم نتيجة التعرض لمواد بترولية أثناء تنظيف معدة أو صمامات بالمواد البترولية.
ونصحت لتجنب هذه المخاطر عدم رفع الحمل أعلى من مستوى الرأس قدر الإمكان، والعمل من خلال أفراد مدربين ومؤهلين للعمل، وارتداء معدات الوقاية الشخصية، واختيار الحبال المناسبة للحمل واختبار معدات الرفع دوريا لتحديد أقصى حمولة ووضع بيانات تعريف بالحمل والقطر على كل واير تحميل، وارتداء النظارة الواقية من الوهج وقفازات، والتعامل مع الأسطح الساخنة، ووجود تهوية جيده بمكان اللحام ومراعاة اتجاه الأبخرة المتصاعدة، والكشف الدوري على العدد اليدوية واستبعاد التالف منها، ونشر MSDS الخاصة بالمواد البترولية.
ثانيا: المخاطر المتعلقة بأعمال قطع المعادن باستخدام منشار أو حجر صاروخ
تمتد هذه المخاطر إلى إصابات في أجزاء من الجسم أو العين وصعق كهربائي أثناء أعمال قطع المعادن باستخدام منشار أو حجر صاروخ، لذلك نصحت الوزارة بالعمل من خلال أفراد مدربين ومؤهلين للعمل، وارتداء معدات الوقاية الشخصية، ووضع لافتات تحذيرية للتنبيه بجوار المعدة المستخدمة في القطع، واستخدام معدات الوقاية الشخصية وخاصة نظارات واقية، والحرص على أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية سليمة ومعزولة على أن يتم مد الكابلات الكهربائية بعيدًا عن مسار الأفراد والمعدات.
ثالثاً: مخاطر أعمال الخراطة والثقب والتفريز
تشمل المخاطر انحشار أجزاء من ملابس العمل بين أجزاء المعدة الدوارة، وتطاير الرايش تجاه الوجه والعينين، ووجود أجزاء متحركة بدون حواجز واقية، وخصوصا المعدات من طراز قديم لا يوجد بها هذه النوعية من الحماية، وسقوط قطعة على القدمين أو ارتطام الطرد المرفوع بأحد الأفراد، وتلوث الأرضيات ومنصات العمل الخشبية بزيوت تؤدي لانزلاق الأفراد.
ونصحت بإجراء أعمال نظافة وكشط أرضيات الورش دوريا وتغيير التالف من المنصات الخشبية، وارتداء ملابس عمل ذات أكمام ضيقه ومصممة خصيصا لهذه الأعمال، وارتداء نظارة وقاية للعين، وتصميم وعمل حواجز وقائية للمعدات، وارتداء معدات الوقاية الشخصية، حذاء واقٍ صلب وقفازات ضد القطع، وعدم تواجد الأفراد بمسار الونش.
رابعاً: استخدام حجر السن لسكاكين القطع والأزميل
ذكرت الوزارة أن المخاطر قد تصل إلى ارتطام الأيدي بحجر السن، وتطاير الشرر من حجر السن أو قطعة الشغل، وجرح الأيدي من الحواف الحادة أو المسننة للشغلة، لذلك نصحت بالعمل من خلال أفراد مؤهلين ومدربين، وارتداء نظارة وقاية للعين، وارتداء قفاز ضد القطع، ووجود حواجز على الأجزاء الدوارة لحجر الجلخ.
خامسا: صيانة الأوناش العلوية
تشمل المخاطر السقوط من ارتفاع أو الصعق الكهربائي، لذلك نصحت بوجود ممر وحواجز للحماية من السقوط في مسار القضيب العلوي لمسار الونش، وارتداء حزام السلامة، ويتم العمل بعد فصل التيار الكهربائي، ووضع قفل على دولاب مفتاح الونش.
سادسا: مخاطر استخدام أدوات يدوية أو أعمال برادة
تضمنت المخاطر حدوث إصابة للأطراف العليا من الحواف الحادة أو من الطرق عليها أو تطاير شظايا من أعمال الطرق، وارتداء قفازات للأعمال الشاقة، لذا نصحت الوزارة بارتداء قفازات للأعمال الشاقة، وارتداء نظارة واقية للعين، والعمل من خلال أفراد مؤهلين ومدربين.
سابعاً: استخدام حجر النحت والقص
تنوعت مخاطر هذه الأعمال، ومنها انحشار أجزاء من ملابس العمل بين أجزاء المعدة الدوارة، وتطاير شظايا أو شرر من أعمال حجر النحت والقص، وإصابة الأطراف نتيجة الارتطام بقرص الحجر أو الاحتكاك بأطراف حادة، لذلك نصحت بارتداء ملابس عمل ذات أكمام ضيقه، والحجر مزود بحاجز واقٍ لتوجيه تطاير الشرر، وارتداء نظارة وقاية للعينين ومصممة خصيصاً لهذا الغرض، وإبعاد الأيدي عن الحواف الحادة أو عن حجر النحت والقص.
ثامناً: مخاطر أعمال اللحام بالقوس الكهربائي
أبانت الوزارة أن مخاطر هذه الأعمال تتمثل في حدوث اشتعال أو حريق في وجود مواد قابلة للاشتعال، أو إصابة بحروق من أسطح ساخنة أو ملامسة معدن منصهر أو كابل لحام غير معزول، أو إجهاد للعين من التعرض للوهج أو الإصابة بمرض مهني بها، أو تأثر الجهاز التنفسي بسبب أبخرة اللحام، أو التعثر في كابلات اللحام الممدودة على الأرض.
ونصحت الوزارة بإزالة أي مواد قابلة للاشتعال من مكان العمل، وارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة لأعمال اللحام، والعمل بكابلات لحام جيده العزل مع التفتيش عليها دوريا لتغيير التالف، وارتداء نظارات واقية من الوهج حسب درجة العتمة، ويتم العمل في جو جيد التهوية، ويتم مد كابلات اللحام بعيدًا عن مسار الأفراد.
تاسعاً : مخاطر أعمال الحدادة
تعددت مخاطر هذه المهنة مثل انحشار الأيدي بين قطع الشغل والمطرقة، وسقوط المطرقة من اليد تجاه الرأس أو أحد العاملين، وإصابة اليد نتيجة ارتداء قفازات الأعمال الشاقة، والاحتكاك بالمطرقة، لذلك شددت الوزارة على إبعاد أطراف العامل أو من يساعده عن موضع الطرق، وتثبيت رأس المطرقة بإحكام، وإنجاز العمل بحيث يكون اتجاه الطرق بعيدًا عن مرور الأفراد، والكشف الدوري على العدد واستبعاد التالف منها، واستخدام معدات الوقاية الشخصية، وارتداء قفازات الأعمال الشاقة. وفق “أخبار 24”.
عاشرًا: مخاطر أخرى
استعرضت الوزارة في الدليل مخاطر أعمال الورش، وأعمال اللحام باستخدام الغاز الخامل، وقدمت في هذا الإطار عدة نصائح ركزت فيها على عدة جوانب أبرزها أهمية الكشف الدوري على العاملين وارتداء معدات الوقاية، وارتداء قناع واقٍ مزود بتهوية وآلي الإعتام بالدرجة المطلوبة.