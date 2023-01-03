صورة ولي العهد تزين شاحنة في باكستان.. وسفير المملكة يكرم صاحبها

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي الشاب نواز أختر والذي عبر عن حبه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوضع صورته ورسمها على شاحنته.
وعبر الشاب نواز أختر خلال لقاءه بالسفير في سفارة المملكة بإسلام أباد عن حبه العميق للمملكة وقيادتها.
وأظهر مقطع فيديو نشرته السفارة صورة ولي العهد على الشاحنة تتوسط علمي المملكة وباكستان.
يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي أظهر صورة ولي العهد على الشاحنة تتوسط علمي المملكة وباكستان.
ویڈیو pic.twitter.com/bvzVd6m0iP
— السفارة في باكستان – سعودی سفارت خانہ (@KSAembassyPK) January 2, 2023
وفق “أخبار 24”.